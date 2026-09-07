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07 сентября, 18:34

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Психолог Каюрова: миллениалы чаще страдают от хандры из-за бытовой нагрузки

Психолог раскрыла, почему миллениалы чаще других страдают от осенней хандры

Фото: 123RF.com/zrzahid

Миллениалы чаще других поколений страдают от осенней хандры. Причина этого – высокая бытовая и финансовая нагрузка, заявила кризисный психолог Елена Каюрова изданию News.ru.

Осенью становится меньше энергии, что приводит к ухудшению настроения, возникновению раздражительности и усталости. Это и есть сезонное обострение. По словам психолога, причиной подобного состояния являются не только погода и сокращение светового дня, но и окончание отпусков и выходных. Каюрова подчеркнула, что все поколения справляются с этим по-разному.

"У миллениалов осеннее обострение накладывается на уже существующую высокую нагрузку в виде работ, детей, кредитов, пожилых родителей и разных бытовых обязательств. И поскольку они росли с установкой "надо", то обычная для них история – терпеть и тащить, даже когда совсем плохо", – объяснила специалист.

Зумеры и альфы иначе относятся к собственному состоянию. Психолог отметила, что для них чаще всего ментальное здоровье и забота о себе являются нормой, поэтому они легче переносят усталость, разрешают себе снизить нагрузку или обращаются за помощью.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что здоровый образ жизни, правильное питание и прием витаминов помогут россиянам избежать осенней депрессии. На общее состояние человека, по его словам, может негативно влиять отсутствие полноценного отдыха.

В Минздраве РФ спрогнозировали, что поколения альфа и бета доживут до 100 лет

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