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15 октября, 15:39

Происшествия

В Можайском округе ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота

Фото: 123RF.com/ewastudio

Из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в Можайском муниципальном округе Подмосковья установлен карантин, указано в документе, опубликованном на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эпизоотическими очагами объявлены ферма "Тесово" и ферма "Центр" ООО "Совхоз Можайский". На их территориях введен запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, на вывоз продуктов убоя, молока и другой продукции, на перемещение скота внутри хозяйств, а также на въезд и выезд транспорта. Посторонние лица на фермы не допускаются.

Неблагополучными пунктами объявили территории в радиусе трех километров от очагов. В список вошли деревни Большое Тесово, Зачатье, а также:

  • Красный Стан;
  • Лысково;
  • Малое Тесово;
  • Новый Путь;
  • Первое Мая;
  • Сергово;
  • Холдеево;
  • Шеломово;
  • Шишиморово;
  • Александрово;
  • Кожухово;
  • Рыльково;
  • Шиколово;
  • поселок имени Дзержинского;
  • Спутник.

В этих границах запрещены ввоз невакцинированных животных, их вывоз, перемещение и перегруппировка, а также проведение ярмарок и выставок.

Угрожаемой зоной стала территория в пределах 13 километров от неблагополучных пунктов. В нее вошли Можайск, множество деревень Можайского округа, а также населенные пункты Рузского муниципального округа и Наро-Фоминского городского округа. На этой территории нельзя ввозить невакцинированных животных, вывозить их за пределы зоны и проводить массовые мероприятия с животными.

"Карантин действует до принятия решения о его отмене в установленном законодательством порядке", – подчеркивается в документе.

Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выпустило распоряжение о введении карантина в округе Луховицы из-за очага бешенства животных. Мероприятия предусматривают, что специалисты установят источник инфекции, организуют наблюдение за восприимчивыми к заболеванию животными, проведут дезинфекцию и вакцинацию.

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