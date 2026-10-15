15 октября, 15:39Происшествия
В Можайском округе ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота
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Из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в Можайском муниципальном округе Подмосковья установлен карантин, указано в документе, опубликованном на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эпизоотическими очагами объявлены ферма "Тесово" и ферма "Центр" ООО "Совхоз Можайский". На их территориях введен запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, на вывоз продуктов убоя, молока и другой продукции, на перемещение скота внутри хозяйств, а также на въезд и выезд транспорта. Посторонние лица на фермы не допускаются.
Неблагополучными пунктами объявили территории в радиусе трех километров от очагов. В список вошли деревни Большое Тесово, Зачатье, а также:
- Красный Стан;
- Лысково;
- Малое Тесово;
- Новый Путь;
- Первое Мая;
- Сергово;
- Холдеево;
- Шеломово;
- Шишиморово;
- Александрово;
- Кожухово;
- Рыльково;
- Шиколово;
- поселок имени Дзержинского;
- Спутник.
В этих границах запрещены ввоз невакцинированных животных, их вывоз, перемещение и перегруппировка, а также проведение ярмарок и выставок.
Угрожаемой зоной стала территория в пределах 13 километров от неблагополучных пунктов. В нее вошли Можайск, множество деревень Можайского округа, а также населенные пункты Рузского муниципального округа и Наро-Фоминского городского округа. На этой территории нельзя ввозить невакцинированных животных, вывозить их за пределы зоны и проводить массовые мероприятия с животными.
"Карантин действует до принятия решения о его отмене в установленном законодательством порядке", – подчеркивается в документе.
Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выпустило распоряжение о введении карантина в округе Луховицы из-за очага бешенства животных. Мероприятия предусматривают, что специалисты установят источник инфекции, организуют наблюдение за восприимчивыми к заболеванию животными, проведут дезинфекцию и вакцинацию.