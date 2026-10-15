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15 октября, 16:10

Происшествия

Экс-игроку "Что? Где? Когда?" Аскерову грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма

РИА Новости/Валерий Мельников (Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывшему участнику "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит до 5 лет лишения свободы по делу о реабилитации нацизма, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Сергей Груздев.

По его словам, часть 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") предусматривает серьезные санкции. Наказание может варьироваться от штрафа в 2–5 миллионов рублей до принудительных работ или колонии на срок до 5 лет. Дополнительно суд вправе запретить заниматься определенной деятельностью.

По словам адвоката, практика по этой статье неоднородна. Важны не только сами высказывания или публикации, но и обстоятельства их распространения, контекст, направленность действий и умысел.

Юрист подчеркнул: не каждое резкое или эмоциональное суждение об истории автоматически становится преступлением. Если вину докажут, суд учтет характер и степень общественной опасности, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и другие факторы.

Минюст РФ включил Аскерова в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Позже против него возбудили уголовное дело. Следствие считает, что Аскеров разместил в соцсети ложные сведения, оскорбляющие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Затем фигуранта объявили в розыск.

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