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15 октября, 16:03

Шоу-бизнес

Актриса Катерина Шпица рассказала, что не смогла выносить двух детей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Катерина Шпица почтила память своих неродившихся детей, признавшись, что не смогла выносить двух дочерей. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"15 октября – День памяти малышей, которых не стало. Мы сегодня зажжем в нашем доме две свечи в память о наших двух дочках, которых мы ждали", – указала актриса.

В 2024 году Шпица забеременела от фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова. Однако, как она уточнила, произошла хромосомная ошибка при делении клеток, из-за чего она потеряла ребенка. Вторая беременность прервалась выкидышем.

После случившегося актриса обратилась к психологу. Шпица отметила, что она осознала ошибки, которые происходят в "естественном отборе".

У Шпицы есть двое детей. 14-летний первенец Герман родился от каскадера Константина Адаева, а в мае 2026 года у артистки появился сын Богдан от Панова.

Ранее певица Алсу заявила, что хотела бы во второй раз выйти замуж и родить ребенка. Артистка призналась, что, несмотря на какие-либо сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком, который абсолютно верит в любовь.

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