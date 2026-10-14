Российские туристы на Бали пожаловались на огромные очереди на АЗС

Серьезные перебои с бензином начались на Бали: по словам очевидцев, очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива. Почему возник кризис и как он повлияет на турпоток из России, расскажет Москва 24.

Причины дефицита

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Топливный кризис начался на индонезийском острове Бали. В соцсетях появились десятки роликов, где автомобилисты и мотоциклисты стоят в огромных очередях на заправках. К примеру, в округе Бадунг водителям приходилось ждать больше часа, а в округе Джембран без топлива остались 14 АЗС – некоторым жителям пришлось толкать заглохшие мотоциклы, рассказали местные СМИ.

Более того, в очередях людям становилось плохо. В частности, местная жительница потеряла сознание возле колонки, предположительно, из-за переутомления. Полицейские и сотрудники заправки оказали ей помощь и вызвали скорую, по пути в медицинский центр ее состояние нормализовалось.

На этом фоне местные школы перешли на дистанционное обучение с 15 по 17 октября, чтобы избежать перебоев в мобильности учителей и учащихся, сообщает портал DetikBali. Также власти призвали население пользоваться общественным транспортом и заявили, что автопарк готов к увеличению числа пассажиров.

По данным телеграм-канала SHOT, из-за топливного кризиса произошла массовая отмена экскурсий для российских туристов. Кроме того, проблемы наблюдаются с вызовом такси.

Глава местного агентства по труду, энергетике и минеральным ресурсам Ида Багус Сетиаван объяснил трудности дефицитом самых популярных марок топлива компании Pertamina – Pertalite и Pertamax, процитировало его слова агентство Antara. При этом региональный менеджер по коммуникациям, связям и корпоративной социальной ответственности Pertamina Ахад Рахеди сообщил журналистам, что дефицит был вызван ростом среднего потребления нефтепродуктов на острове.

Губернатор Бали Ваян Костер заявил местным СМИ, что ситуация вскоре должна нормализоваться, и призвал население не паниковать.





Ваян Костер губернатор Бали Возможно, опасаясь нехватки топлива, люди бросились на заправки, и запасы кончились. <...> Нет причин для паники, поскольку мы гарантируем наличие запасов. И их достаточно.

Кроме того, усиленные наряды полицейских были направлены к АЗС для поддержания порядка и регулирования движения. Также Pertamina опубликовала предварительный список 52 АЗС, работающих круглосуточно в шести округах и городах. Ситуация должна нормализоваться после прибытия танкера MT Klasogun с бензином Pertalite и дизельным топливом Biosolar в порт Беноа 13 октября.

"Мы оптимизируем доставку с учетом потребностей каждой АЗС и обеспечиваем непрерывные поставки 24 часа в сутки", – заявил журналистам представитель Pertamina.

"Цены на такси умножаются на пять"

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Генконсульство России в Денпасаре предупредило соотечественников о возможных перебоях в работе АЗС, отсутствии отдельных видов топлива, увеличении транспортной нагрузки и заторах. В дипмиссии рекомендовали заранее планировать маршруты, предусматривать дополнительное время на дорогу, уточнять информацию о дорожной обстановке, по возможности избегать необязательных поездок и учитывать возможные задержки при планировании трансферов в аэропорт.

Россиянка Анастасия рассказала телеканалу Москва 24, что каждые 100 метров есть небольшие заправки, но все они пустые.

"Если вызвать такси, ожидание минимум 10–15 минут. Как только вызываем такси, сразу в чате водитель пишет, что цена умножается на пять", – поделилась она.

При этом россиянин Александр обратил внимание в беседе с изданием "Коммерсант", что компания Pertamina является монополистом в Индонезии, но, например, на весь полуостров Букит на юге приходится всего одна станция. В итоге местные организуют в деревнях "самодельные мини-АЗС", где топливо могут продавать даже в бутылках.

Другой россиянин рассказал РИА Новости, что за два дня объехал около 30 АЗС и горючего нигде не было. В итоге он добрался до крупной заправки и простоял за бензином час.

Туристка Елена рассказала изданию "Абзац", что полицейские пытаются регулировать движение, но некоторые водители все равно проезжают без очереди.

"Почти перед каждой заправкой все красное. Это потому, что люди стоят в очереди и занимают крайний ряд", – пояснила она.

Житель острова Хендра Сапутра в беседе с "МИР 24" признался, что с настолько серьезным дефицитом он сталкивается впервые. Мужчина пожаловался, что работает на транспорте и теряет деньги, пока стоит в многокилометровых пробках.

Отдых под угрозой?

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Ситуация в туристической зоне Бали, где отдыхают россияне, остается спокойной, подчеркнул в беседе с телеканалом Москва 24 эксперт Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании-туроператора Виталий Стаматов.

"Поэтому на остров можно ехать и получать удовольствие от своего отдыха", – отметил специалист.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также заявили, что перебои с бензином пока не оказали существенного влияния на организованный туризм. Туроператоры продолжают выполнять программы, а ситуация постепенно стабилизируется.

"Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем, не допускают сбоев в обслуживании туристов. По информации наших партнеров, власти рассчитывают стабилизировать ситуацию к 20 октября", – процитировала пресс-служба союза эксперта РСТ Андрея Подколзина.

Вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с НСН призвал не драматизировать обстановку на Бали. По его словам, перебои вызваны географической спецификой импорта и не несут серьезной угрозы для отдыхающих.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Топливо все равно поставляется. На Бали просто временные трудности. Сейчас туда придет большой нефтевоз из Австралии, то есть через два-три дня этот крохотный остров будет загружен топливом под завязку.

Мкртчян отметил, что самолеты заправляются, а временный рост цен на такси – стандартная рыночная реакция. По его мнению, туристы не ощутят серьезных последствий, но местный бизнес может скорректировать прайс-листы для новых клиентов, а по уже оплаченным путевкам доплат не будет.

Если же на фоне проблем с топливом была отменена экскурсия, важно, кто отказался от поездки – путешественник или организатор. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала эксперт по туризму, основатель туристической компании Анна Мельниченко.





Анна Мельниченко эксперт по туризму, основатель туристической компании Если экскурсия входит в туристический пакет, надо писать своему агенту. Деньги можно вернуть, даже если экскурсия была оплачена в России. Если мы говорим об агрегаторе, через поддержку нужно написать, что турист хочет именно возврат.

Если же услуга приобретена у индонезийского туроператора, по местным законам он также обязан вернуть деньги. При этом эксперт отметила, что в таком случае решать подобные вопросы из-за языкового барьера будет непросто.

