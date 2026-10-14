Перебои с топливом на Бали повлияли на трансфер туристов и снабжение отелей

Фото: телеграм-канал SHOT

Ограниченные поставки бензина на индонезийском острове Бали привели к задержкам туристических трансферов и доставки товаров в гостиницы. При этом большинство предприятий продолжает работать, сообщил глава представительства Банка Индонезии в провинции Ахрис Сарвани, передает РИА Новости.

По словам Сарвани, перебои в последние дни затруднили передвижение местных жителей и отдыхающих. Помимо задержек с перевозкой гостей, в отелях возникли проблемы с поставками продуктов питания и напитков, а также с работой прачечных. Существенных нарушений экономической деятельности на всем острове пока не зафиксировано.

На фоне ситуации генеральное консульство России на Бали рекомендовало соотечественникам заранее продумывать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу и по возможности отказываться от необязательных поездок.

Перебои с продажей топлива на острове начались 13 октября: на некоторых заправках бензин заканчивается, а у работающих станций образовываются длинные очереди. Проблемы затронули в том числе туристические районы Улувату и Убуд, а в округе Джембран бензин закончился на 14 автозаправочных станциях. Из-за скопления транспорта очереди мешают движению, а некоторым жителям приходится толкать заглохшие мотоциклы.

На фоне ситуации полиция усилила дежурства у наиболее загруженных АЗС. Правоохранители регулируют движение, взаимодействуют с сотрудниками заправок и патрулируют прилегающие территории. Жителей призвали сохранять спокойствие и не покупать топливо без необходимости. Кроме того, полиция намерена пресекать закупки бензина для перепродажи и нарушения при распределении субсидируемого топлива.