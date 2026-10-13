Detik: на Бали женщина потеряла сознание после многочасового ожидания в очереди на АЗС

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина потеряла сознание после нескольких часов ожидания в очереди на автомобильной заправочной станции (АЗС) на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Detik со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 09:00 утра (04:00 по московскому времени). По данным издания, женщина стояла в очереди на автозаправочной станции Лату в районе Абьянсемал округа Бадунг, а затем упала рядом с топливораздаточной колонкой.

Предположительно, она переутомилась. Дежурившие на заправке полицейские и сотрудники АЗС оказали женщине помощь и вызвали скорую. После госпитализации ее состояние нормализовалось.

Ранее стало известно, что на Бали возникли перебои с продажей топлива – на некоторых автозаправочных станциях заканчивается бензин, а у работающих точек собираются длинные очереди. Проблемы затронули в том числе популярные среди туристов Улувату и Убуд.

По сообщениям русскоязычных сообществ, бензин отсутствует на отдельных крупных заправках и у частных продавцов, а небольшие точки продажи топлива временно закрываются. В округе Бадунг ожидание на отдельных заправках превышает час. Очереди занимают часть проезжей дороги и мешают движению транспорта.