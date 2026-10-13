Туристические районы Бали столкнулись с нехваткой бензина

Фото: MAX/SHOT

На индонезийском острове Бали возникли перебои с продажей топлива – на некоторых автозаправочных станциях заканчивается бензин, а у работающих точек собираются длинные очереди. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблемы затронули в том числе популярные среди туристов Улувату и Убуд. По сообщениям русскоязычных сообществ, бензин отсутствует на отдельных крупных заправках и у частных продавцов, а небольшие точки продажи топлива временно закрываются.

Россиянин Сергей рассказал агентству, что после долгого ожидания на одной АЗС ему посоветовали отправиться на другую. Там он снова простоял в очереди, но в итоге ему рекомендовали искать топливо на севере острова.

Кроме того, в Керобокане водители скутеров продолжают ждать заправки даже поздним вечером. На видеозаписях, опубликованных местным аккаунтом Bali in Seconds, видны многочисленные мотоциклисты, выстроившиеся в очередь.

Также издание Detik Bali сообщает, что в округе Бадунг ожидание на отдельных заправках превышает час. Очереди занимают часть проезжей дороги и мешают движению транспорта. В округе Джембран топливо закончилось на 14 АЗС, из-за чего некоторым жителям пришлось толкать заглохшие мотоциклы.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Армении стоимость бензина АИ-92 достигла рекордного уровня – литр топлива на заправках продавали за 600 драмов, или около 139 рублей. Ранее цена составляла 580 драмов за литр.

В тот же период бензин АИ-95 стоил от 620 до 660 драмов за литр, а дизельное топливо – от 710 до 740 драмов. Эксперты связывали рост цен с изменениями спроса и предложения на международном рынке энергоносителей, а также с логистическими и геополитическими трудностями в регионе.