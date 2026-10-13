Полиция Бали усилила охрану заправок из-за очередей за топливом

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция индонезийского острова Бали усилила присутствие у автозаправочных станций на фоне перебоев с поставками бензина и возникших из-за этого очередей. Об этом пишет ANTARA, ссылаясь на представителя региональной полиции Ариасанди.

Уточняется, что сотрудники дорожной полиции и территориальных подразделений в основном дежурят у тех заправок, где машин больше всего, так как их скопление создает угрозу безопасности и мешает проезду. Правоохранители занимаются регулировкой движения, находятся в контакте с управляющими АЗС и патрулируют прилегающие территории.

Жителей призвали к спокойствию и попросили не приобретать нефтепродукты без надобности. Полиция будет пресекать нарушения, связанные с приобретением бензина для последующей перепродажи. Также внимание уделят злоупотреблениям при распределении субсидируемого топлива.

О перебоях с продажей топлива на Бали стало известно 13 октября. На ряде АЗС заканчивается бензин, а у остальных заправок собираются большие очереди. Проблемы затронули в том числе популярные среди туристов Улувату и Убуд.

По информации русскоязычных сообществ, бензина нет на отдельных крупных заправках и у частных продавцов, а небольшие АЗС временно закрываются. В округе Бадунг время ожидания в отдельных точках составляет больше часа. Очереди занимают часть дороги и препятствуют проезду транспорта.

