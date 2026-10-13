Турэксперт Ансталь: отдых на горнолыжных курортах РФ в Новый год стоит от 100 тыс руб

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Куда отправиться в путешествие на праздники и во сколько обойдется отдых, разбиралась Москва 24.

Отдых в России

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Сочи и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых востребованных направлений для новогоднего отдыха внутри России в 2026 году. Такими данными поделился с ТАСС генеральный директор туристического агрегатора Илья Юртаев.

По его словам, следом за этими точками на карте идут Москва и Подмосковье, а также Калининградская область. Впервые в топ вошел Домбай – горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. Год назад расклад был иным: в список попадали Кавказские Минеральные Воды, Красная Поляна, Казань, Золотое Кольцо и Алтай, отметил эксперт.

Также статистика агрегатора показала, что примерно четверть новогодних туров бронируется за три-четыре месяца. Еще треть путешественников оформляет поездку примерно за месяц, а 43% решают все в последний момент. Раннее бронирование пользуется спросом для наиболее востребованных направлений и отелей, подчеркнул Юртаев.

Кроме того, в новогодние каникулы пользуются спросом Карелия и Великий Устюг – места, где праздник особенно чувствуется. Об этом Москве 24 рассказала тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

По ее словам, атмосферно в Новый год и в Мурманской области.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Териберка в это время потрясающе красивая, да и сам Мурманск отличается в летний и осенний период. Прохладно, но это стоит посмотреть, плюс можно застать северное сияние.

Туристы выбирают и горнолыжные курорты России, самые популярные из них – Домбай, Шерегеш, Красная Поляна, Алтай, Архыз. Такой отдых редко обходится дешевле 100 тысяч рублей, а цена зависит от удаленности жилья от подъемника и стоимости ски-пасса, уточнила Ансталь.

Еще один вариант поездок по стране – новогодние экскурсионные туры: часто это готовые программы на 2–3 дня и дольше, стоят они от 20–25 тысяч рублей на человека. Однако, если поездка захватывает сам Новый год, цена может быть выше, добавила специалист.

Зарубежные направления

Самый популярный формат заграничного отдыха в новогодние каникулы – пляж и море, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, лидерами спроса остаются Южная и Юго-Восточная Азия, а также Ближний Восток. В частности, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Китай и Египет.

"Причем по таким направлениям, как Вьетнам, Таиланд и Мальдивы, уже в августе – сентябре наблюдался дефицит номеров в популярных отелях. Сейчас проживание подтверждается с большим трудом, причем по более высоким тарифам", – уточнил Мурадян.

По его словам, туры на высокие даты – с вылетом в последних числах декабря и возвращением 9–10 января – традиционно стоят в 2–2,5 раза дороже, чем за неделю до или после праздников.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Например, неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих – это базовый трехзвездочный отель с завтраками за неделю, причем с транзитным перелетом. Тур с прямым рейсом на Пхукет обойдется более чем в 500 тысяч, поскольку билетов в продаже осталось очень мало.

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом. Неделя в ОАЭ стоит от 300 тысяч, а в Египте – от 250 тысяч в пятизвездочном отеле на "все включено".

Мурадян также предупредил, что на популярных пляжных направлениях выбор средств размещения уже скромный. В частности, лучшие гостиницы на Пхукете и Фукуоке бронируют еще летом.

"Пока есть возможность найти хороший отель в ОАЭ и Египте: там высокий ажиотаж начнется примерно в середине ноября, и обе страны достаточно хорошо обеспечены перевозкой. Но и тут затягивать не стоит", – добавил он.

По словам Наталии Ансталь, активно набирает популярность Танзания, куда можно добраться прямым рейсом.

"Однако в Новый год на двоих на 11 ночей отдых по системе "все включено" будет стоить порядка 450 тысяч рублей. Можно взять вариант только с завтраками, и цена будет ниже, но тогда нужно выбирать район, где рядом есть кафе", – рассказала она.

Также есть возможность экскурсионного тура по городам Китая, но по погоде там прохладнее, чем на курортном острове Хайнань. Это обойдется примерно в 250 тысяч: варианты дешевле или дороже зависят от района размещения.



"Стамбул – хороший вариант, но морские прогулки лучше планировать днем: вечером на воде холодно. Турцию можно выбрать и на море – есть отели с крытыми или подогреваемыми бассейнами", – добавила эксперт.

На Новый год в Турции премиальный отель может обойтись дешевле, чем в сезон: варианты с ценой порядка 200 тысяч на двоих встречаются достаточно часто. При этом в целом стоимость на всех направлениях падает после 8 января, заключила Ансталь.

В то же время исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе пояснила в беседе с ТАСС, что рассчитывать на горящие туры на Новый год не стоит. Дешевые предложения появляются, когда спрос ниже предложения, но сейчас все наоборот.

"Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год", – пояснила Ломидзе.

По ее словам, все больше путешественников не знают точно, куда хотят поехать. В таких условиях продажи порой происходят "не в последнюю минуту, а в последнюю секунду", но эта модель стала привычной и не повлияет на цены, добавила эксперт.

