Эксперт Горин: пассажиры отмененных рейсов в Турцию имеют право на возврат без штрафов

2 сентября лоукостер Pegasus и Turkish Airlines отменили более 20 рейсов между Турцией и Россией. Несколько самолетов, уже летевших в Москву, даже развернули в воздухе. На что имеют право пассажиры в такой ситуации – в материале Москвы 24.

Неожиданная отмена

Авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили часть рейсов между Россией и Турцией 2 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково. Несколько самолетов авиакомпании, уже направлявшихся в Москву, развернули в воздухе и вернули в аэропорты вылета. Причем пассажиры, находившиеся на борту, узнали об изменении маршрута непосредственно во время полета.

Отмены затронули не только Москву, но и Санкт-Петербург, Уфу и Самару. Также были отменены два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Москву. При этом в Шереметьево сообщили, что полеты в Турцию выполняются в штатном режиме, отмен нет.

В официальном заявлении Pegasus объяснила решение "техническими и эксплуатационными причинами", подчеркнув, что дальнейшая полетная программа сохраняется. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты или вернуть деньги.

Турецкая авиакомпания также сообщила, что для пострадавших пассажиров организуются дополнительные рейсы. В аэропорту Внуково подтвердили, что изменения носят точечный характер и не затрагивают рейсы на другие даты.

Ситуация получила широкий резонанс на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанного вечером 1 сентября. Он предупредил авиакомпании и страховщиков, что "российское небо становится полностью небезопасным" из-за активности украинских беспилотников. В ту же ночь Минобороны РФ сообщило об уничтожении 130 БПЛА над несколькими регионами страны. Ряд аэропортов, включая Внуково, Шереметьево и Домодедово, работали с временными ограничениями.

Российские власти, в свою очередь, заверили, что ситуация находится под контролем. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что ведомство работает в тесном контакте с министерством обороны и Росгвардией и значимых перерывов в работе гражданской авиации допущено не будет. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с "Коммерсантом" отметил, что отечественная гражданская авиация продолжает работать стабильно и безопасно.

Кроме того, авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с газетой "Взгляд" выразил уверенность, что полеты над РФ продолжатся в прежнем объеме.

"Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев", – заключил он.

В Ассоциации туроператоров России также добавили, что подтвержденных отмен рейсов Pegasus и Turkish Airlines в российских аэропортах на 3 сентября зафиксировано не было, однако пассажирам все-таки рекомендуется следить за табло.

Позиция туроператоров

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в эфире Радио РБК связал отмены рейсов и задержки с ограничениями на полеты, введенными в целях безопасности в ночь на 2 сентября.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Главная прерогатива для авиакомпании – безопасность пассажиров. Авиакомпания вправе принять на этом основании решение об отмене рейса, тем более что в случае Pegasus и Turkish Airlines речь идет о точечных отменах, а не о снятии всей программы.

Эксперт подтвердил право на возврат авиабилетов без штрафов для туристов, самостоятельно бронировавших рейсы Pegasus и Turkish Airlines. Организованным путешественникам рекомендовали обращаться к своим туроператорам.

В АТОР ситуацию с отменами рейсов турецких авиакомпаний назвали контролируемой. В организации подчеркнули, что отмены носят ситуативный характер, а речи об уходе турецких перевозчиков с российского рынка не идет. Оснований для аннуляции туров в Турцию, по оценке ассоциации, тоже нет.

"Туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях", – сообщили в ассоциации.

Что делать туристам

При этом турагенты отмечают, что на фоне последних событий клиенты начали отказываться от запланированных путешествий в Турцию.

"Сегодня было сразу несколько обращений от семей с детьми, у них вылет назначен на ближайшие дни. Говорят, что передумали", – рассказал TourDom.ru один из них. Другие добавляют, что некоторые готовы отменить туры, даже новогодние, в иные страны.

Юристы напомнили, что, если туристы передумали ехать из-за опасений, такой отказ расценивается как личная инициатива и туроператор вправе взыскать фактически понесенные расходы. В случае если вылет отменен, как это случилось с рейсами Pegasus, операторы обязаны вернуть средства или компенсировать убытки.





Дмитрий Середа пресс-секретарь АТОР Алгоритм действий при отмене отдельных рейсов туроператорами уже проработан, ничего экстраординарного не происходит. Туристов, у которых отменены рейсы из Турции, туроператоры, при необходимости длительного ожидания рейса, размещают в отелях. Им необходимо быть на связи со своим турагентом для получения информации по новым вылетам.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская подтвердила, что потребителям обязаны вернуть средства или компенсировать убытки.

Туристы, которые не смогли выбраться из Турции, должны получить другой вариант перелета, а в случае отсутствия альтернативы они могут сами купить обратные билеты и потом вернуть их стоимость через туроператора.

Если подобным образом поступят самостоятельные туристы, требовать убытки у авиакомпании им придется через суд. При этом перевозчик может доказать, что его решение было обусловлено необходимостью обеспечить безопасность, заключила эксперт.