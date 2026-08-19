Эксперт Абасов объяснил исчезновение из продажи горящих туров в Турцию

Из-за высокого спроса на турецкие направления горящие туры в эту страну почти полностью исчезли из продажи, заявили эксперты. Как еще сэкономить на поездках на море, разбиралась Москва 24.
Стратегия бронирования
Высокий спрос на турецкие направления привел к тому, что горящие туры практически полностью исчезли из продажи, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что стратегия бронирования в последний момент обходится туристам дороже всего. К моменту вылета цены оказываются выше, а востребованные отели и авиабилеты, как правило, уже распроданы.
С этим мнением согласен и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что горящие туры в Турцию действительно становятся редким явлением. Это связано с тем, все больше путешественников предпочитают заблаговременное планирование по принципу "чем раньше, тем лучше".
При этом Осауленко уточнил, что заявлять о полном исчезновении горящих туров тоже нельзя. Классически такой формат возникает, когда поездка не была продана заблаговременно. В этом случае оператор присваивает ей статус "горящей" и вводит дополнительные бонусы, чтобы стимулировать продажи.
Сегодня же при высоком уровне раннего бронирования такие путешествия встречаются в качестве единичных предложений. Появление, как правило, связано не с низкими продажами, а с экстренными ситуациями. Например, когда турист по состоянию здоровья не может вылететь и передает путевку другому лицу, заключил специалист.
Спокойные цены
В целом рынок бюджетного отдыха в сезоне-2026 живет по совершенно иным законам, чем еще два-три года назад, заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
Ранее горящие туры порождал устойчивый избыток предложения – когда отели и авиакомпании за неделю-две до вылета резко сбрасывали цены, лишь бы заполнить пустующие места. Сегодня этой модели больше нет, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Инфляция, рост стоимости топлива, коммунальных расходов и геополитическая турбулентность добавили неопределенности. В итоге отельеры держат цены до последнего. Как результат: горящих скидок либо нет вовсе, либо они чисто символические и почти не влияют на итоговый чек, объяснил эксперт.
По этой причине сейчас цена недельного тура на двоих в районе 130–150 тысяч рублей выглядит не как дисконт, а как новая рыночная реальность.
Специалист заявил, что та же логика – без надежды на внезапные скидки – работает и в других направлениях. Например, Хургада традиционно считалась одной из самых доступных в Египте. Тур на двоих начинался от 100 тысяч рублей. Сейчас же там второй месяц подряд фиксируется практически полная загрузка, местами доходящая до 100%, а кое-где даже случается овербукинг.
"Номера, выкупленные туроператорами, в ряде случаев перепродаются местным туристам за наличные – и по более высокой цене. Там, где спрос устойчиво превышает предложение, цены идут вверх, а не вниз – и это уже не временный тренд, а структурное изменение", – отметил он.
В таких условиях старые привычки планирования становятся попросту опасными. Ждать "пожарного" предложения за несколько дней до вылета – теперь значит рисковать тем, что мест либо не останется вовсе, либо скидка окажется мизерной. Гораздо разумнее смотреть на горизонт в три – шесть недель. В этом окне еще можно найти относительно спокойные цены, но без иллюзий про резкий обвал, предупредил эксперт.
По словам Абасова выбор между пакетом и самостоятельной организацией тоже стал менее однозначным. Пакетный тур удобнее и часто надежнее на массовых направлениях в периоды высокой загрузки. Особенно там, где есть риск овербукинга, как в Хургаде. Он дает предсказуемую итоговую стоимость и гарантированную квоту места.
"Самостоятельное бронирование, напротив, лучше работает при гибких датах, наличии регулярных рейсов и времени отслеживать динамику цен", – рассказал специалист.
Однако в текущих условиях разница между подходами заметно сократилась. Туроператоры уже не могут предлагать существенно более выгодные блоки, потому что и авиакомпании, и отели работают с минимальной маржой, заключил Абасов.