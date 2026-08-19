Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 13:13

Истории
Главная / Истории /

Эксперт Абасов объяснил исчезновение из продажи горящих туров в Турцию

"Гореть" попросту нечему": россияне остались без дешевых туров за границу

Из-за высокого спроса на турецкие направления горящие туры в эту страну почти полностью исчезли из продажи, заявили эксперты. Как еще сэкономить на поездках на море, разбиралась Москва 24.

Стратегия бронирования

Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak

Высокий спрос на турецкие направления привел к тому, что горящие туры практически полностью исчезли из продажи, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В итоге можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему.
пресс-служба АТОР

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что стратегия бронирования в последний момент обходится туристам дороже всего. К моменту вылета цены оказываются выше, а востребованные отели и авиабилеты, как правило, уже распроданы.

С этим мнением согласен и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что горящие туры в Турцию действительно становятся редким явлением. Это связано с тем, все больше путешественников предпочитают заблаговременное планирование по принципу "чем раньше, тем лучше".

Более того, на сегодняшний день потребность россиян в путешествиях остается стабильно высокой. Конкретно турецкое направление удерживает лидирующие позиции благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. В августе, несмотря на насыщенность рынка и разнообразие предложений, стоимость и уровень сервиса в турецких турах полностью соответствуют ожиданиям и запросам российских туристов.
Александр Осауленко
директор ассоциации "Турпомощь"

При этом Осауленко уточнил, что заявлять о полном исчезновении горящих туров тоже нельзя. Классически такой формат возникает, когда поездка не была продана заблаговременно. В этом случае оператор присваивает ей статус "горящей" и вводит дополнительные бонусы, чтобы стимулировать продажи.

Сегодня же при высоком уровне раннего бронирования такие путешествия встречаются в качестве единичных предложений. Появление, как правило, связано не с низкими продажами, а с экстренными ситуациями. Например, когда турист по состоянию здоровья не может вылететь и передает путевку другому лицу, заключил специалист.

Спокойные цены

Фото: depositphotos/LDProd

В целом рынок бюджетного отдыха в сезоне-2026 живет по совершенно иным законам, чем еще два-три года назад, заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Ранее горящие туры порождал устойчивый избыток предложения – когда отели и авиакомпании за неделю-две до вылета резко сбрасывали цены, лишь бы заполнить пустующие места. Сегодня этой модели больше нет, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Инфляция, рост стоимости топлива, коммунальных расходов и геополитическая турбулентность добавили неопределенности. В итоге отельеры держат цены до последнего. Как результат: горящих скидок либо нет вовсе, либо они чисто символические и почти не влияют на итоговый чек, объяснил эксперт.

Особенно наглядно это видно на примере Турции. Весь 2026 год курорты страны работали с недобором. Только в августе отели вышли на загрузку выше 90% после достаточно слабого старта сезона. При этом цены год к году снижены на 5–8%, но это не акция, а вынужденная мера. Туристическая отрасль пыталась компенсировать путешественникам удорожание перелетов на фоне ближневосточного кризиса. Отельеры понимали, что цена уже уперлась в потолок, выше которого спрос может рухнуть окончательно.
Михаил Абасов
стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ)

По этой причине сейчас цена недельного тура на двоих в районе 130–150 тысяч рублей выглядит не как дисконт, а как новая рыночная реальность.
 
Специалист заявил, что та же логика – без надежды на внезапные скидки – работает и в других направлениях. Например, Хургада традиционно считалась одной из самых доступных в Египте. Тур на двоих начинался от 100 тысяч рублей. Сейчас же там второй месяц подряд фиксируется практически полная загрузка, местами доходящая до 100%, а кое-где даже случается овербукинг.

"Номера, выкупленные туроператорами, в ряде случаев перепродаются местным туристам за наличные – и по более высокой цене. Там, где спрос устойчиво превышает предложение, цены идут вверх, а не вниз – и это уже не временный тренд, а структурное изменение", – отметил он.

В таких условиях старые привычки планирования становятся попросту опасными. Ждать "пожарного" предложения за несколько дней до вылета – теперь значит рисковать тем, что мест либо не останется вовсе, либо скидка окажется мизерной. Гораздо разумнее смотреть на горизонт в три – шесть недель. В этом окне еще можно найти относительно спокойные цены, но без иллюзий про резкий обвал, предупредил эксперт.

Полезно каждый раз сравнивать пакетный тур с самостоятельной сборкой перелета и отеля на одни и те же даты. Иногда блочный тариф туроператора по-прежнему выигрывает, иногда независимая покупка оказывается заметно дешевле. Но главное правило остается неизменным: фиксировать цену, когда она выглядит адекватной, а не ждать мифического "пожара".
Михаил Абасов
стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ)

По словам Абасова выбор между пакетом и самостоятельной организацией тоже стал менее однозначным. Пакетный тур удобнее и часто надежнее на массовых направлениях в периоды высокой загрузки. Особенно там, где есть риск овербукинга, как в Хургаде. Он дает предсказуемую итоговую стоимость и гарантированную квоту места.

"Самостоятельное бронирование, напротив, лучше работает при гибких датах, наличии регулярных рейсов и времени отслеживать динамику цен", – рассказал специалист.

Однако в текущих условиях разница между подходами заметно сократилась. Туроператоры уже не могут предлагать существенно более выгодные блоки, потому что и авиакомпании, и отели работают с минимальной маржой, заключил Абасов.

Читайте также


Какасьева Александра

туризмобществоистории

Главное

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика