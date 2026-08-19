Эксперт Абасов объяснил исчезновение из продажи горящих туров в Турцию

Из-за высокого спроса на турецкие направления горящие туры в эту страну почти полностью исчезли из продажи, заявили эксперты. Как еще сэкономить на поездках на море, разбиралась Москва 24.

Стратегия бронирования

Высокий спрос на турецкие направления привел к тому, что горящие туры практически полностью исчезли из продажи, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).





пресс-служба АТОР В итоге можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что стратегия бронирования в последний момент обходится туристам дороже всего. К моменту вылета цены оказываются выше, а востребованные отели и авиабилеты, как правило, уже распроданы.

С этим мнением согласен и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что горящие туры в Турцию действительно становятся редким явлением. Это связано с тем, все больше путешественников предпочитают заблаговременное планирование по принципу "чем раньше, тем лучше".





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Более того, на сегодняшний день потребность россиян в путешествиях остается стабильно высокой. Конкретно турецкое направление удерживает лидирующие позиции благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. В августе, несмотря на насыщенность рынка и разнообразие предложений, стоимость и уровень сервиса в турецких турах полностью соответствуют ожиданиям и запросам российских туристов.

При этом Осауленко уточнил, что заявлять о полном исчезновении горящих туров тоже нельзя. Классически такой формат возникает, когда поездка не была продана заблаговременно. В этом случае оператор присваивает ей статус "горящей" и вводит дополнительные бонусы, чтобы стимулировать продажи.

Сегодня же при высоком уровне раннего бронирования такие путешествия встречаются в качестве единичных предложений. Появление, как правило, связано не с низкими продажами, а с экстренными ситуациями. Например, когда турист по состоянию здоровья не может вылететь и передает путевку другому лицу, заключил специалист.

Спокойные цены

В целом рынок бюджетного отдыха в сезоне-2026 живет по совершенно иным законам, чем еще два-три года назад, заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Ранее горящие туры порождал устойчивый избыток предложения – когда отели и авиакомпании за неделю-две до вылета резко сбрасывали цены, лишь бы заполнить пустующие места. Сегодня этой модели больше нет, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Инфляция, рост стоимости топлива, коммунальных расходов и геополитическая турбулентность добавили неопределенности. В итоге отельеры держат цены до последнего. Как результат: горящих скидок либо нет вовсе, либо они чисто символические и почти не влияют на итоговый чек, объяснил эксперт.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Особенно наглядно это видно на примере Турции. Весь 2026 год курорты страны работали с недобором. Только в августе отели вышли на загрузку выше 90% после достаточно слабого старта сезона. При этом цены год к году снижены на 5–8%, но это не акция, а вынужденная мера. Туристическая отрасль пыталась компенсировать путешественникам удорожание перелетов на фоне ближневосточного кризиса. Отельеры понимали, что цена уже уперлась в потолок, выше которого спрос может рухнуть окончательно.

По этой причине сейчас цена недельного тура на двоих в районе 130–150 тысяч рублей выглядит не как дисконт, а как новая рыночная реальность.



Специалист заявил, что та же логика – без надежды на внезапные скидки – работает и в других направлениях. Например, Хургада традиционно считалась одной из самых доступных в Египте. Тур на двоих начинался от 100 тысяч рублей. Сейчас же там второй месяц подряд фиксируется практически полная загрузка, местами доходящая до 100%, а кое-где даже случается овербукинг.

"Номера, выкупленные туроператорами, в ряде случаев перепродаются местным туристам за наличные – и по более высокой цене. Там, где спрос устойчиво превышает предложение, цены идут вверх, а не вниз – и это уже не временный тренд, а структурное изменение", – отметил он.

В таких условиях старые привычки планирования становятся попросту опасными. Ждать "пожарного" предложения за несколько дней до вылета – теперь значит рисковать тем, что мест либо не останется вовсе, либо скидка окажется мизерной. Гораздо разумнее смотреть на горизонт в три – шесть недель. В этом окне еще можно найти относительно спокойные цены, но без иллюзий про резкий обвал, предупредил эксперт.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Полезно каждый раз сравнивать пакетный тур с самостоятельной сборкой перелета и отеля на одни и те же даты. Иногда блочный тариф туроператора по-прежнему выигрывает, иногда независимая покупка оказывается заметно дешевле. Но главное правило остается неизменным: фиксировать цену, когда она выглядит адекватной, а не ждать мифического "пожара".

По словам Абасова выбор между пакетом и самостоятельной организацией тоже стал менее однозначным. Пакетный тур удобнее и часто надежнее на массовых направлениях в периоды высокой загрузки. Особенно там, где есть риск овербукинга, как в Хургаде. Он дает предсказуемую итоговую стоимость и гарантированную квоту места.

"Самостоятельное бронирование, напротив, лучше работает при гибких датах, наличии регулярных рейсов и времени отслеживать динамику цен", – рассказал специалист.

Однако в текущих условиях разница между подходами заметно сократилась. Туроператоры уже не могут предлагать существенно более выгодные блоки, потому что и авиакомпании, и отели работают с минимальной маржой, заключил Абасов.