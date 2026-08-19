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19 августа, 13:51

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Диетолог Соломатина: регулярное употребление яблок поможет организму омолодиться

Диетолог раскрыла мощный омолаживающий эффект яблок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Регулярное употребление яблок даст мощный омолаживающий эффект и поспособствует понижению давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. Эксперт напомнила, что яблоки содержат много кверцетина, который считается эталонным антиоксидантом. Он способен понижать уровень хронического воспаления, из-за которого происходят дегенеративные процессы, приводящие к старению.

Прежде всего, вещество защищает мелкие капилляры от разрушения, что приводит к сбою подачи крови (соответственно и питания), к органам и тканям, отметила диетолог.

Кроме того, кверцетин сейчас активно изучается как сенолитик, то есть вещество, способное уничтожать состарившиеся клетки, которые заражают здоровые и ведут тем самым к старению организма. Поэтому яблоки обязательно стоит включать в рацион – они имеют мощный омолаживающий эффект.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Также важно отметить, что в таких фруктах много калия, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы. К тому же электролит способен выводить излишки жидкости из организма и понижать таким образом давление, добавила Соломатина.

Еще яблоки содержат пектин – клетчатку, которая очень мягко, не царапая слизистую, абсорбирует радионуклиды, эндотоксины и помогает выводить из организма излишки жиров, отметила врач.

"Однако это вовсе не значит, что такие фрукты нужно есть килограммами. 1–2 штук в день вполне достаточно. Дело в том, что в них много фруктозы, которая может вызывать ожирение печени, к тому же способно усилиться чувство голода. Правда, такой эффект индивидуален: кто-то, наоборот, сразу ощущает насыщение", – подчеркнула Соломатина.

Также важно учитывать, что при ряде диагнозов следует быть очень осторожным с употреблением яблок.

Главным образом это те, у кого есть инсулинорезистентность или сахарный диабет. Из-за высокого содержания сахара могут быть резкие скачки глюкозы в крови. Поэтому лучше посоветоваться с врачом о возможности введения данных фруктов в рацион.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, яблоки богаты органическими кислотами, которые, с одной стороны, полезны, так как улучшают пищеварение, но с другой – способны раздражать слизистую желудка, особенно когда фрукты едят натощак. Поэтому тем, у кого есть заболевания ЖКТ, тоже стоит быть осторожными, предупредила Соломатина.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что регулярное употребление клюквы и брусники помогает поддерживать сосуды в здоровом, эластичном состоянии. Это считается вкладом в профилактику атеросклероза и гипертонии.

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