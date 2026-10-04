Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Уточнить статус перелета можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры также приняты в столичных авиагаванях Внуково и Шереметьево. Ограничения уже вводились в аэропортах 4 октября, однако позднее были сняты.