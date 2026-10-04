04 октября, 18:03Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Изменения связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Их призвали проверять информацию с помощью онлайн-табло аэровокзала.
Аналогичные меры уже вводились во Внуково. Однако спустя время аэропорт вернулся к штатному режиму работы.