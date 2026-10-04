Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Изменения связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Их призвали проверять информацию с помощью онлайн-табло аэровокзала.

Аналогичные меры уже вводились во Внуково. Однако спустя время аэропорт вернулся к штатному режиму работы.