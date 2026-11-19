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Школы по всей Великобритании попросили семьи учеников проследить, чтобы дети не пропускали занятия из-за выхода игры Grand Theft Auto VI, сообщает газета Telegraph.

Письма родителям разослали заранее: в них взрослых призывают привести детей на занятия 19 ноября. Чтобы повысить посещаемость после релиза, учебные заведения применяют разные меры. Некоторые школы включают в розыгрыш подарочных сертификатов для маркетплейсов тех, кто не пропустит занятия.

Одна из школ Бирмингема намерена взять в аренду микроавтобус для поиска прогульщиков, их будут доставлять на занятия. Другая школа специально назначила пробные экзамены на эту же неделю.

GTA VI вышла 19 ноября. Первыми доступ к новинке получили игроки из Новой Зеландии. Видеоигра представлена на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S, она также переведена на русский язык. Как сообщают СМИ, примерно 3 миллиона британцев планируют оформить больничный или взять выходной, чтобы поиграть.

