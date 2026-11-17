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Пользователи игровых консолей по всему миру оформили почти 15 миллионов предзаказов Grand Theft Auto VI. По оценке аналитической компании Sensor Tower, общая выручка от продаж игры за три дня до выхода достигла 1,45 миллиарда долларов.

Основная часть предзаказов пришлась на владельцев PlayStation. Они приобрели более 11 миллионов копий игры на сумму около 1,08 миллиарда долларов. Пользователи Xbox оформили примерно 3,8 миллиона заказов, потратив в общей сложности свыше 360 миллионов долларов.

При этом Rockstar Games пока не публиковала собственную статистику предзаказов GTA VI. Приведенные цифры основаны на оценках аналитиков Sensor Tower.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее сообщалось, что интерес к предзаказу GTA VI растет и в России. По данным ряда продавцов, на Москву приходится 21% оформленных в стране заказов, еще 9% – на Санкт-Петербург.