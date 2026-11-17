Фото: whitehouse.gov

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что американские власти могли заранее обеспечить Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) спутниковым интернетом Starlink, но не воспользовались этим предложением. Об этом миллиардер написал в социальной сети X.

"Министру транспорта США Шону Даффи предлагали бесплатно предоставить системы Starlink для FAA, однако он заявил, что в них нет необходимости. А оказалось, что была", – отметил Маск.

Заявление прозвучало после масштабного технического сбоя в аэропортах США. В третий раз в истории страны во всех аэропортах временно приостановили вылеты самолетов. Ограничения действовали около четырех с половиной часов.

Даффи связал произошедшее с попыткой заменить старую проводку во время планового технического обслуживания. По его словам, власти США считают эту работу причиной коллапса в аэропортах.