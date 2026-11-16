Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 11 беспилотников, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

До этого Собянин рассказывал, что на подлете к столице сбили еще 16 беспилотников. Таким образом, уже ликвидировали 82 БПЛА, летевших на город.

Из-за продолжающихся атак беспилотников в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Отмечается, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

