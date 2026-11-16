Фото: MAX/"МГИК"

Московский государственный институт культуры (МГИК) вернется к штатной работе 17 ноября после эвакуации из-за сообщения о минировании. Информация об угрозе безопасности не подтвердилась, сообщила пресс-служба института.

Проверка здания завершена. В учебном заведении подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет.

О сообщении о взрывном устройстве в МГИК стало известно днем 16 ноября. На месте проводили необходимые мероприятия уполномоченные службы.

Ранее в институте уже неоднократно объявляли эвакуацию из-за информации о минировании. До этого сообщения об угрозе проверяли 12 ноября. Аналогичная информация поступала 26 и 21 октября.