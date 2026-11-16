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В Московском государственном институте культуры объявили эвакуацию после поступления сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщили в институте.

На месте работают уполномоченные службы, которые проводят необходимые мероприятия. Студентов и сотрудников попросили сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

"Информация о возобновлении занятий будет опубликована на официальных информационных ресурсах института", – говорится в сообщении.

Подобная ситуация происходит в учебном заведении не впервые. На прошедшей неделе, 12 ноября, в вузе также объявляли эвакуацию после поступления сообщения о взрывном устройстве. Институт вернулся к работе спустя 3 часа, информация о минировании не подтвердилась.