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Пять человек погибли и еще пятеро пострадали при атаках ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом в MAX сообщил глава республики Леонид Пасечник.

На участке дороги Старобельск – Новоайдар под удар попал легковой автомобиль, в котором ехали молодые люди. Погиб 25-летний водитель, травмы получили 16-летняя девушка и 17-летний парень.

В Новопсковском муниципальном округе атаковали грузовой автомобиль – водитель скончался. На дороге Антрацит – Ровеньки удар пришелся по "Газели", погиб 42-летний мужчина. На въезде в город Счастье под атаку попала дорожная техника, работавшая на ремонте: погиб сотрудник дорожной службы, еще один работник получил ранения.

Глава региона добавил, что в Троицком муниципальном округе беспилотник ударил по придомовой территории, погиб мужчина. В Старобельском муниципальном округе после атаки на легковой автомобиль ранен водитель. В Кременском муниципальном округе удар пришелся рядом с жилым домом, пострадал 17-летний парень.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления", – сказал Пасечник.

Ранее женщина погибла при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Лисичанске в ЛНР. У здания обрушились крыша и перекрытия одной из квартир. Погибшая была обнаружена при разборе завалов.

До этого украинские военные атаковали с помощью БПЛА станцию скорой помощи в ЛНР. Инцидент произошел в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. Медицинский персонал не пострадал, однако были повреждены здание и транспортные средства.