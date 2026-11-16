Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой о федеральной проверке знаний правил дорожного движения для курьеров. Обращение с этим предложением направлено министру транспорта России Дмитрию Ядрову, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

По замыслу авторов, во всех регионах страны должен заработать единый стандарт бесплатной подготовки и тестирования курьеров, которые передвигаются на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В него предлагается включить перечень тем, порядок тестирования и пересдачи, срок действия результата, а также возможность электронной проверки через сервисы доставки.

Отдельно депутаты считают нужным оценить правовые основания для обязательного допуска к заказам и расходы на внедрение такой системы.

Утверждается, что единые требования выровняют подходы к безопасности доставки в субъектах страны и позволят предотвращать нарушения еще до того, как курьер выйдет на маршрут.

Ранее сообщалось, что курьерам, которые развозят заказы на электровелосипедах, могут запретить выезжать на тротуары. Такая норма, по данным СМИ, появилась в проекте поправок в ПДД Минтранса России. В министерстве пояснили, что курьеры используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды. Если такой транспорт столкнется с пешеходом, человек может получить серьезные травмы.