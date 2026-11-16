16 ноября, 15:05Технологии
Мессенджер Telegram заблокировали в Ираке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Власти Ирака заблокировали доступ к мессенджеру Telegram, дав компании 30 дней на устранение нарушений. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
"Управление по СМИ и связи решило заблокировать доступ к Telegram по указанию премьер-министра, так как операционная компания не выполняет требования законодательства и не предприняла требуемых от нее действий для удаления нарушающего правила контента", – говорится в заявлении.
Ранее Иордания закрыла доступ к Telegram, обвинив площадку в распространении экстремизма и радикализма, а также в киберпреступлениях, угрожающих национальной безопасности. Блокировку объяснили укреплением цифровой безопасности и защитой пользователей. Срок ограничений и условия их снятия не называются.
До этого австралийские власти начали судебное разбирательство против Telegram. Причиной стало то, что платформа не удалила материалы террористического характера.