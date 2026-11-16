Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Ирака заблокировали доступ к мессенджеру Telegram, дав компании 30 дней на устранение нарушений. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Управление по СМИ и связи решило заблокировать доступ к Telegram по указанию премьер-министра, так как операционная компания не выполняет требования законодательства и не предприняла требуемых от нее действий для удаления нарушающего правила контента", – говорится в заявлении.

Ранее Иордания закрыла доступ к Telegram, обвинив площадку в распространении экстремизма и радикализма, а также в киберпреступлениях, угрожающих национальной безопасности. Блокировку объяснили укреплением цифровой безопасности и защитой пользователей. Срок ограничений и условия их снятия не называются.

До этого австралийские власти начали судебное разбирательство против Telegram. Причиной стало то, что платформа не удалила материалы террористического характера.