МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков

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Telegram не взаимодействует с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом заявил сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России, передает ТАСС.

По его словам, мессенджер наряду с даркнетом используется для вовлечения подростков в наркопреступления. Смуров отметил, что основатель Telegram (Павел Дуров, который включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ред.) занимает антироссийские позиции и не реагирует на предложения о контактах.

Смуров добавил, что блокировка групп, пропагандирующих запрещенные вещества, – это задача самих операторов. Он привел в пример компанию "Яндекс", которая подобный контент снимает, если находит или если их ориентируют на это правоохранители. Смуров подчеркнул, что Telegram не реагирует на замечания и не делится информацией.

Ранее в МВД указывали, что число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров, за первые 6 месяцев 2026 года снизилось в России на 58%. За этот период органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов. В ведомстве уточнили, что среди типичных мошеннических схем – применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений.

