Нарколаборатория ликвидирована в подмосковных Химках

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Правоохранители при поддержке сотрудников Росгвардии ликвидировали нарколабораторию в подмосковных Химках и задержали двоюродных братьев, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Задержанными оказались уроженцы Смоленской области в возрасте 29 и 31 года, один из которых ранее был судим за аналогичное преступление. По данным полиции, злоумышленники арендовали дом в одном из садоводческих товариществ вблизи деревни Клушино, где организовали лабораторию по производству мефедрона.

В ходе обыска оперативники изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, канистры и пластиковые емкости с химическими жидкостями, а также контейнеры и ведра с веществом внутри. Согласно заключению экспертизы, в одном из ведер был наркотик – мефедрон массой более 3,6 килограмма.

Один из подозреваемых рассказал, что он нашел работу "варщиком" наркотического средства через мессенджер. Его двоюродный брат помогал устанавливать оборудование в доме. Готовые вещества они собирались сбывать через тайники-закладки на территории Московского региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Химкинский городской суд арестовал злоумышленников.

Остальная часть изъятого вещества будет исследована в рамках предварительного следствия.

Ранее столичные полицейские пресекли деятельность наркопритона в 4-м микрорайоне Зеленограда. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми. В ходе работы была задержана 46-летняя местная жительница, а из квартиры изъяты вещественные доказательства.

