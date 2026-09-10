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10 сентября, 13:30

Происшествия

Нижегородская полиция изъяла 26 кг наркотиков у жителя Москвы

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

В Нижегородской области задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в межрегиональной перевозке запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Злоумышленника поймали в лесном массиве около деревни Богданово Городецкого района сразу после того, как он оборудовал тайник с крупной партией наркотика. Оперативники действовали на основании информации, полученной от коллег из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Из схрона полицейские изъяли пять вакуумных пакетов с мефедроном. Еще 12 таких же упаковок с синтетическим наркотиком обнаружили в автомобиле задержанного. Там же находилась складная лопата, которой мужчина выкопал тайник. Общая масса изъятого мефедрона превысила 26 килограммов.

Установлено, что задержанный – уроженец Навашинского района Нижегородской области. В последнее время он проживал в Москве. Крупную партию наркотика мужчина забрал по координатам, присланным куратором. Он планировал сбыть ее через закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее в Москве задержали 46-летнюю россиянку, которая оставила в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. Ее обнаружил представитель каршеринга, после чего отнес находку в полицию. Правоохранителям удалось установить личность женщины и задержать ее.

При обыске у хозяйки косметички нашли 19 свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. Общая масса изъятых наркотиков превысила 1 килограмм. В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и заключили ее под стражу.

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