Более 294 тысяч москвичей выбрали названия для двух скверов Западного округа

Фото: Егор Круглов

Более 294 тысяч москвичей выбрали названия для двух ранее безымянных скверов в Можайском районе и Кунцево. Большинство участников опроса на портале "Активный гражданин" поддержали варианты "Сквер Гвардейской Славы" и "Сквер Героев-молодогвардейцев".

Первый сквер расположен на Гвардейской улице в Можайском районе. Его название связано с воинскими подразделениями, которые проявили особое мужество в годы Великой Отечественной войны. Сама Гвардейская улица носит это имя с 1961 года. Рядом находятся улицы, названные в честь Героев Советского Союза маршала Митрофана Неделина и генерал-полковника Ивана Гришина.

Второй сквер находится на Молодогвардейской улице в Кунцево. В 2024 году здесь установили памятник героям-молодогвардейцам – участникам подпольной организации, которую юные комсомольцы создали в оккупированном Краснодоне.

В организацию входил 71 человек – 47 юношей и 24 девушки. Самому младшему участнику было 14 лет. Молодогвардейцы распространяли листовки, уничтожали вражеский транспорт, добывали оружие и призывали местных жителей сопротивляться захватчикам.

С инициативой дать скверам названия, связанные с историей Великой Отечественной войны, ранее выступили местные жители. Они собрали около 2 тысяч мнений в поддержку предложения. В подготовке обращения в Департамент культурного наследия Москвы участвовал депутат Госдумы Евгений Попов, после чего вопрос вынесли на голосование.

"Традиция увековечения памяти защитников Родины продолжается", – отметил Попов.

В Можайском районе память о героях войны также связана с названием улицы Андрея Ращупкина. Герой Советского Союза вырос здесь, а в 1941 году погиб в бою под Тихвином, отправив последнюю радиограмму: "Горим… Врагу не сдаемся". В 1947 году улицу переименовали в его честь.

В этом году проекту "Активный гражданин" исполнилось 12 лет. За это время его участниками стали более 7,3 миллиона москвичей, которые оставили 357 миллионов мнений по вопросам городской жизни, включая благоустройство и сохранение культурного наследия.

Ранее в Москве переименовали Проектируемый проезд № 5108 в Южном административном округе в улицу Героев-Железнодорожников. Инициативу поддержали более 150 тысяч участников "Активного гражданина". На этом месте раньше располагалось вагонное депо, чьи работники в 1941 году ушли на фронт добровольцами.