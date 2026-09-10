В АТОР заявили о росте спроса россиян на бархатный сезон в Абхазии почти на 20%

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Число бронирований туров в Абхазию на сентябрь и октябрь превышает показатели прошлого года приблизительно на 19%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Там отметили, что в этом году бархатный сезон в Абхазии продается лучше прошлогоднего: национальный туроператор "Алеан" сообщает о росте спроса на 46%, "Русский экспресс" – на 26%, "Интурист" – на 20%, "Мультитур" – на 7%.

На увеличение спроса также повлиял и финансовый фактор. Стоимость поездки во время бархатного сезона ниже, чем летом, но, согласно данным "Русского экспресса", отдых в Абхазии по сравнению с осенью 2025 года подорожал.

Сами туристы стали заметно позже принимать решение о поездке, добавили в АТОР.

"По данным "Дельфина", глубина бронирования сократилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом. В Fun&Sun большинство заявок сейчас приходится на заезды в ближайшие 10–14 дней", – сказали в ассоциации.

Однако там подчеркнули, что с наступлением осени отельеры Абхазии уже начали корректировать тарифы, но основное снижение цен приходится на период после 15 сентября – скидки обычно составляют 10–15% от основного тарифа, а в некоторых отелях стоимость проживания ниже на 30–35%.

Ранее сообщалось, что более 2,6 миллиона россиян посетили Анталью за восемь месяцев 2026 года. Граждане РФ обеспечили 25,9% всего иностранного турпотока в провинцию.