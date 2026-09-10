Воздух в Москве прогрелся почти до 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в столице в полдень 10 сентября достигла почти 25 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В полдень столица штурмует 25-градусные отметки. Яркие лучи сентябрьского солнца, не встречая облачных преград, активно прогревают воздушные массы", – написал специалист, отметив, что прогрев продолжается.

По данным метеостанции ВДНХ, к 12:00 столбики термометров показали плюс 24,3 градуса. На других метеостанциях мегаполиса в полдень фиксировалось от 22,9 градуса в Тушино до 24,9 градуса на Балчуге.

В Московской области диапазон полуденных температур составил от 22,6 градуса в Черустях и Волоколамске до 24,5 градуса в Павловском Посаде.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму в течение нескольких дней. Также в ближайшее время в Центральном федеральном округе ожидаются теплые ночи.

