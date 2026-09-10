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10 сентября, 13:33

Транспорт

Движение трамваев изменится в центре Москвы 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В центре Москвы 12 сентября с 06:30 до 17:30 изменится движение трамваев Т1 и Т2. Это связано с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "Москва", сообщил столичный Дептранс.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Маршрут Т1 изменится на участке между Павелецким вокзалом и станцией "Красносельская". Трамвай проследует через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича" и "Авиамоторная", затем проедет по Красноказарменной улице и через станцию "Бауманская".

В свою очередь, трамвай Т2 также будет следовать по измененному маршруту. Он свяжет Павелецкий вокзал со станцией "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

Трамваи А будут курсировать от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и станцию "Тульская" до Серпуховского Вала.

Также для пассажиров запустят дополнительный автобус 913т. Он будет отправляться от 3-го Павелецкого проезда, проезжать по Садовнической улице и далее следовать по Бульварному кольцу до метро "Чистые пруды". Обычный маршрут автобуса 913 при этом продолжит работать между 3-м Павелецким проездом и Павелецким вокзалом.

Для поездок по городу пассажирам рекомендуют выбирать метро и автобус 913т. Добраться до станции "Комсомольская" можно будет на трамваях 7 и 50, а также автобусах м60 и 604.

Помимо этого, 12 сентября закроют движение на Садовом кольце. С 07:00 по мере прохождения велоколонны перекроют также ряд улиц и набережных, включая улицы Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Кроме того, до вечера будут действовать ограничения на Университетской площади и Университетском проспекте. Парковку на вышеперечисленных участках запретят, часть ограничений для движения и стоянки начнет действовать еще 11 сентября.

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