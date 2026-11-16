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Загородная усадьба Палеранг на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс выставлена на продажу. В конце 1960-х годов в поместье жил фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер, сообщает портал domain.com.au.

В 1969 году он приехал туда ради роли австралийского преступника Неда Келли в одноименном фильме режиссера Тони Ричардсона, получившего "Оскар". Пока шли съемки, усадьба служила домом и для участников съемочной группы, и для тогдашней партнерши музыканта Марианны Фейтфулл.

Само поместье было построено в 1830-х годах как постоялый двор для дилижансов, который связывал Сидней и Гоулберн с регионом.

Покупателям предлагают два участка – Палеранг и Маклафлин в районе Маллун. Приобрести их можно как единый массив площадью 610 гектаров либо по отдельности. Нынешние хозяева Сью и Улли Туиск владеют усадьбой 28 лет. За это время они оборудовали систему водосливов.

Сейчас в поместье на коммерческой основе выпасают скот на естественных пастбищах, при этом около 65% земли пригодны для земледелия.

Ранее в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу деревню за 7,5 миллиона фунтов. В лот входят 17 коттеджей, сложенных из камня, озеро площадью 1,2 гектара и около 8 гектаров земли. Кроме того, деревня служила площадкой для реалити-шоу The Neighbourhood с известным телеведущим Грэмом Нортоном.