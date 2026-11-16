Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 января 2027 года мигрантам будут отказывать в выдаче разрешения на работу и патента, если он не представил отчет о своих доходах. Уже выданные документы в таком случае также будут аннулированы, сообщили в миграционной службе МВД России.

Основание для новой меры – Федеральный закон № 241-ФЗ, который вносит изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Речь идет об отсутствии сведений о сумме полученных доходов в виде выплат и иных вознаграждений, начисленных по данным расчетов по страховым взносам, за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года.

Контроль за доходами иностранцев вводят поэтапно. С 1 октября 2026 года налоговые органы начали передавать МВД России информацию о доходах иностранцев из расчетов по страховым взносам за те же отчетные периоды – 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года.

Кроме того, с 25 октября Фонд пенсионного и социального страхования РФ приступил к передаче в МВД России сведений о трудовой деятельности иностранцев через государственные электронные системы.

Ранее МВД подготовило законопроект об обязанности мигрантов заранее уведомлять о намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

Помимо этого, законопроект предлагает с 1 января 2028 года отменить заполнение миграционных карт: федеральные органы обмениваются данными в электронном виде. В ведомстве пояснили, что так будет исключено дублирование функций госведомств и организаций.

