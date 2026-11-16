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Негативные высказывания по поводу еды и привычка одеваться в оверсайз могут сигнализировать о развивающейся анорексии, рассказала Москве 24 психотерапевт Лариса Никитина.

16 ноября отмечается Международный день борьбы с анорексией. Эксперт напомнила, что проблема развития данного расстройства на сегодняшний день является довольно острой, с ней сталкиваются все больше людей. При этом чаще всего страдают девочки-подростки.

Главным триггером часто называют средства массовой информации, которые пропагандируют моду на худобу. Однако на самом деле речь идет о сбоях в психике, а причин для этого может быть огромное множество, подчеркнула психотерапевт.





Лариса Никитина психотерапевт В том числе низкая самооценка из-за того, что человека унижали в детстве из-за полноты. Или родители роняли неосторожные фразы вроде: "Ты у нас вся в папину родню, будешь такая же крупная, как бабушка. Надо же, как тебе не повезло". Взрослый может сказать и забыть, а для ребенка это становится настоящей катастрофой: над ним небо закрывается. Поэтому, развиваясь дальше, он постоянно пытается что-то с этим делать, как-то изменить "пророчество".

При этом близкие не сразу могут заметить наличие расстройства: человек в такой ситуации может постепенно замыкаться в себе, уходить в депрессивное состояние и не носить обтягивающую одежду, скрывая очертания тела под свободными балахонами.

"А учитывая, что сейчас еще и мода на оверсайз, то некоторые родители замечают, что ребенок стал просто кожа да кости, только когда вдруг обнимают его", – отметила Никитина.

Иногда о наличии проблемы говорят и категоричные высказывания по поводу еды: "Фу, не буду есть, стану толстая". Кроме того, нужно насторожиться, если человек после приема пищи вдруг надолго закрывается в туалете: возможно, он насильно вызывает рвоту, чтобы избавиться от съеденного, предупредила эксперт.

При любых подозрениях важно не отмахиваться, а сразу разбираться, в чем дело. Потому что при анорексии человек не чувствует предела и не способен адекватно оценить свое состояние: даже похудев до состояния скелета, ему будет казаться, что он все еще полный. При этом организм в итоге может просто перестать набирать вес, начнутся необратимые изменения.





Лариса Никитина психотерапевт Для девушек такое расстройство особенно опасно, ведь при резком похудении в первую очередь происходит опускание почек, потому что уходит жировое ложе, в котором они находятся. В итоге органы работают на износ, начинаются отеки. Кроме того, страдает сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ, происходят гормональные сбои.

Так что проблему важно выявлять и решать как можно раньше. Прежде всего, надо попытаться любыми хитростями и уговорами заставить человека взвеситься. Индекс массы тела не должен быть ниже 18, в противном случае следует бить тревогу. Если беседы бесполезны, то обращаться к психотерапевту и врачам, заключила Никитина.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова предупредила о смертельно опасных последствиях употребления мочегонных. Одно из них связано с тем, что диуретики выводят калий – электролит, отвечающий за электрическую стабильность сердечной мышцы.

