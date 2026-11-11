Жители США подали больше 4 тысяч исков к производителям препаратов для похудения

В США растет волна исков к производителям популярных инъекций для похудения. Какими рисками обернулось их бесконтрольное использование и как сделать процесс безопасным, разбиралась Москва 24.

Похудеть с последствиями

В США набирает обороты волна исков против производителей популярных препаратов для похудения Ozempic, Wegovy и Mounjaro, в основе которых – действующие вещества семаглутид и тирзепатид.

Согласно данным судебной коллегии страны на 2 ноября, в основном процессе рассматривается 4 082 претензии – преимущественно из-за гастропареза (паралича желудка), кишечной непроходимости и болезней желчного пузыря. Кроме того, 278 обращений касаются утраты зрения: по словам пациентов, прием препаратов вызвал поражение зрительного нерва, которое может обернуться необратимой слепотой.

Производители не признали связь препаратов с потерей зрения, однако управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обязало добавить в инструкции к таким лекарствам предупреждение о возможном риске. Европейский регулятор оценил частоту этого осложнения как один случай на 10 тысяч человек, принимающих семаглутид не менее года.

В России интерес к препаратам для похудения тоже растет. По данным аналитиков, которые привел "Коммерсант", за январь – сентябрь 2026 года в аптеках продали 6,3 миллиона упаковок препаратов с семаглутидом на 31,3 миллиарда рублей (рост на 53% в деньгах и на 71% в упаковках) и 5,6 миллиона – с тирзепатидом на 49,2 миллиарда.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, медикаментозное лечение ожирения предусмотрено при индексе массы тела от 30 (или от 27 при сопутствующих заболеваниях) и требует контроля безопасности через 1–3 месяца после назначения, а далее – не реже раза в три месяца. Однако многие применяют эти препараты бесконтрольно.

В соцсетях немало видео, где девушки пожаловались, что после нескольких месяцев уколов им приходится тратить десятки тысяч рублей на восстановление организма, лечение печени и желудка, а также на борьбу с так называемым оземпиковым лицом.





пользовательница Сети Я вообще не похудела за полтора года. Все, что поменялось, – у меня обвисло лицо. Я стала выглядеть старой.

Другие отметили, что после курса пришлось потратиться на восстановление кожи, косметологов и решение проблем с пищеварением, а результаты не всегда оправдывали ожидания. Некоторые признались, что не знали о рисках заранее и не проходили регулярные обследования.

Ранее пользователи соцсетей заподозрили 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема", теннисистку Серену Уильямс в использовании популярного средства от диабета для быстрого похудения. Поводом стали кадры из частного джета, на которых девушка заметно сбросила вес.

Только под контролем врача

Препараты на основе семаглутида и тирзепатида – важный инструмент лечения ожирения и сахарного диабета второго типа. Однако это не косметическое средство для быстрого похудения, а серьезное лекарство, у которого могут быть противопоказания, побочные риски и осложнения, рассказала Москве 24 член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

"Один из механизмов действия – замедленное опорожнение желудка, благодаря чему человек дольше чувствует насыщение и меньше ест. Но именно с этим связана часть нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, чувство переполнения желудка, запоры", – отметила она.

Чаще всего они возникают на фоне лечения или при повышении дозировки, но со временем ослабевают. Однако могут быть и достаточно сильно выраженные симптомы, когда необходимо обратиться к врачу, подчеркнула специалист.

"Отдельного внимания заслуживает заболевание желчного пузыря. Быстрое снижение массы тела само по себе повышает риск образования желчных камней, поэтому не каждый подобный случай можно однозначно связать с токсическим действием препарата", – добавила Писарева.

По оценке врача, большинство нежелательных реакций со стороны ЖКТ имеют легкую и умеренную степень. Тяжелые осложнения встречаются намного реже, но об этом тоже не стоит забывать.





Ирина Писарева член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Нельзя путать количество исков с реальной частотой осложнений: сам факт обращения пациента в суд еще не означает, что именно препарат стал причиной заболевания. Для установления причинной связи необходима медицинская экспертиза и клинические данные.

Однако особого внимания требуют сообщения о нарушении зрения, указала Писарева. В исследованиях выявлен сигнал о возможной связи семаглутида с оптической нейропатией – редким заболеванием зрительного нерва, которое может приводить к необратимой потере зрения. Внезапное ухудшение на фоне терапии требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.

"Главная опасность в том, что многие воспринимают эти препараты как простой способ похудеть. Однако перед началом лечения ожирения врач должен оценить все риски, сопутствующие противопоказания и индивидуальные факторы", – отметила Писарева.

Самостоятельное увеличение дозы, слишком быстрое ее повышение или применение препарата без медицинского наблюдения могут привести к проблемам, включая ухудшение функций почек и другие опасные последствия, обратила внимание она.





Ирина Писарева член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Кроме того, снижение веса без достаточного поступления белка и физической активности может сопровождаться потерей мышечной массы. Поэтому лечение ожирения лекарственными препаратами должно сочетаться с коррекцией питания, двигательной активностью и формированием устойчивых пищевых привычек.

По мнению Писаревой, проблема не в самом существовании этих препаратов, а в их возможном бесконтрольном применении. При грамотном назначении они могут приносить пользу пациентам с серьезными рисками ожирения. Но когда такое средство превращается в модный инструмент для похудения без диагностики и врачебного наблюдения, оно способно нанести неоправданный риск, резюмировала эксперт.

