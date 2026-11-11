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11 ноября, 18:03

Политика

Захарова сравнила претензии Зеленского к США с требованием прошлогоднего снега

Фото: vk.ru/mid

Претензии украинского лидера Владимира Зеленского к США о якобы недополученных 16 миллиардах долларов помощи похожи на попытку требовать прошлогоднего снега, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он как бы нашел не то, что искал: искал он кошелек, а нашел то, чего там не хватает, и теперь начал требовать, ну я не знаю, прошлогоднего снега, что ли", – сказала Захарова на брифинге.

Кроме того, украинский лидер постоянно ездит по Европе с просьбами о деньгах и оружии, а сам механизм поддержки Киева начинает давать серьезные сбои. По словам дипломата, процесс выделения Киеву новых средств идет со сбоями из-за того, что западные ресурсы истощаются.

Захарова также привела оценки западных медиа, по данным которых дефицит на военную поддержку Киева по линии НАТО в 2026 году достигает 7 миллиардов евро, а долговая нагрузка Евросоюза из-за займов на украинские нужды выросла более чем на 200 миллиардов евро. При этом запросы Киева продолжают расти и доходят до дополнительных десятков миллиардов.

Ранее стало известно, что страны "Большой семерки" (G7) с начала 2026 года предоставили Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов. При этом в ГД называли возможное изъятие замороженных российских активов "открытым грабежом".

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