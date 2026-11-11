Участники саммита ОДКБ лишили Армению права голоса

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Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение лишить Армению права голоса и возможности назначать своих представителей на ответственные должности в объединении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

"(Решение принято. – Прим. ред.) в связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет", – сказал представитель Кремля.

Таким образом, в отношении Армении применили статью 25 Устава ОДКБ. Согласно уставу, вернуть свои права в ОДКБ можно в случае "полного погашения задолженности".

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое открыл Владимир Путин, прошло в Кремле 11 ноября. В саммите приняли участие лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров.

