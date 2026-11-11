Юрист Георгиева предупредила о наказании за самовольную перестановку в съемной квартире

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Размещенная на стене картина и смена мебели в съемной квартире может закончиться для арендатора возмещением убытков, предупредила в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, максимум, что можно сделать в съемном жилье без согласия собственника, – это поменять перегоревшие лампочки или, например, подкрутить расшатавшиеся ручки на дверях.

"Однако даже, казалось бы, элементарное желание повесить на стену часы или картину может обернуться неприятностями. Потому что, просверлив дыру в стене, арендатор портит обои, и собственник имеет полное основание потребовать вернуть все в первоначальное состояние. А значит, придется искать такие же обои и все переклеивать", – отметила юрист.

При этом арендатор может думать, что улучшает условия проживания в квартире, а по факту получит претензии. К примеру, если самовольно избавится от старой мебели и поставит современную новую. Ведь для владельца имеющиеся предметы быта, возможно, ценны как память.





Алла Георгиева юрист Такая самовольная деятельность способна привести к досрочному расторжению договора аренды, потому что были нарушены его условия. При этом собственник вправе не возвращать арендатору внесенный депозит, так как тот испортил его имущество.

Кроме того, арендодатель вправе потребовать возмещения убытков. И суммы могут быть особенно крупными, если арендатор сделал без согласия какую-то перепланировку, потому что в некоторых случаях владелец может попасть из-за этого под административную ответственность и получить требование вернуть все в первоначальное состояние.

"В этом случае он может провести необходимые работы, а потом выставить арендатору счет за них, плюс штраф, который ему приписали. А еще здесь вполне уместно будет требование компенсировать моральный вред", – отметила юрист.

Поэтому любые работы в съемной квартире следует не просто согласовывать с арендодателем, но и фиксировать его разрешение в дополнении к договору. При этом важно как можно подробнее прописывать все условия. Если просто сформулировать "разрешено покрасить стены", арендодатель потом может заявить, что позволил просто обновить их, а получил радикальную смену цвета. Арендатор в этом случае снова рискует пострадать, заключила Георгиева.

Ранее эксперт рассказала, что арендодатель должен предупреждать заселяющегося о том, что в квартире имеются тараканы или плесень, и прописывать это в договоре. В противном случае человек вправе будет выехать из жилья с антисанитарными условиями и написать претензию на имя собственника с требованием досрочно расторгнуть договор и вернуть переданные ему денежные средства.

