Юрист Георгиева предупредила о наказании за самовольную перестановку в съемной квартире

11 ноября, 16:42Общество
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Размещенная на стене картина и смена мебели в съемной квартире может закончиться для арендатора возмещением убытков, предупредила в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.
По ее словам, максимум, что можно сделать в съемном жилье без согласия собственника, – это поменять перегоревшие лампочки или, например, подкрутить расшатавшиеся ручки на дверях.
"Однако даже, казалось бы, элементарное желание повесить на стену часы или картину может обернуться неприятностями. Потому что, просверлив дыру в стене, арендатор портит обои, и собственник имеет полное основание потребовать вернуть все в первоначальное состояние. А значит, придется искать такие же обои и все переклеивать", – отметила юрист.
При этом арендатор может думать, что улучшает условия проживания в квартире, а по факту получит претензии. К примеру, если самовольно избавится от старой мебели и поставит современную новую. Ведь для владельца имеющиеся предметы быта, возможно, ценны как память.
Кроме того, арендодатель вправе потребовать возмещения убытков. И суммы могут быть особенно крупными, если арендатор сделал без согласия какую-то перепланировку, потому что в некоторых случаях владелец может попасть из-за этого под административную ответственность и получить требование вернуть все в первоначальное состояние.
"В этом случае он может провести необходимые работы, а потом выставить арендатору счет за них, плюс штраф, который ему приписали. А еще здесь вполне уместно будет требование компенсировать моральный вред", – отметила юрист.
Поэтому любые работы в съемной квартире следует не просто согласовывать с арендодателем, но и фиксировать его разрешение в дополнении к договору. При этом важно как можно подробнее прописывать все условия. Если просто сформулировать "разрешено покрасить стены", арендодатель потом может заявить, что позволил просто обновить их, а получил радикальную смену цвета. Арендатор в этом случае снова рискует пострадать, заключила Георгиева.
Ранее эксперт рассказала, что арендодатель должен предупреждать заселяющегося о том, что в квартире имеются тараканы или плесень, и прописывать это в договоре. В противном случае человек вправе будет выехать из жилья с антисанитарными условиями и написать претензию на имя собственника с требованием досрочно расторгнуть договор и вернуть переданные ему денежные средства.