Юрист Георгиева: арендатор имеет право на возвращение залога за квартиру с тараканами

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Арендатор вправе расторгнуть договор и вернуть залог за квартиру, если обнаружит в ней тараканов или плесень, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Ранее москвич рассказал в соцсетях, как снял квартиру на Патриарших прудах, но столкнулся там с огромными тараканами. После неудачных попыток вытравить насекомых арендатор решил съехать, но хозяйка отказалась возвращать залог в 99 тысяч рублей, их пришлось взыскивать через суд.

По словам Георгиевой, арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, даже если не знал о них на момент заключения договора аренды. Об этом говорит статья 612 ГК РФ.

"На всякий случай арендатор может прописать в договоре формулировку о том, что квартиру ему должны сдать в соответствующем санитарным условиям состоянии. Но даже без нее это предполагается", – отметила эксперт.





Алла Георгиева юрист Другое дело, если арендодатель заранее предупредил снимающего квартиру о том, что в доме есть какие-то насекомые, плесень и так далее. Плюс прописал это в договоре, отметив, что данный факт не является основанием для расторжения сделки. Подписав такой документ, арендатор даст согласие на выдвинутые условия.

Во всех остальных случаях человек вправе выехать из квартиры с антисанитарными условиями и написать претензию на имя арендодателя с требованием досрочно расторгнуть договор и вернуть денежные средства: часть ежемесячного платежа за те дни, в которые его уже не было в помещении, а также всю сумму оставленного залога.

Если арендодатель не желает расторгать договор и не согласен с возвратом, тогда следует обращаться в суд. В этом случае можно также взыскать проценты на сумму долга согласно статье об ответственности за неисполнение денежного обязательства (395 ГК РФ).

"Кроме того, арендатор может потребовать возмещения всех расходов на дезинфекцию, которую ему пришлось проводить самостоятельно", – отметила юрист.

В случае когда квартиры в аренду сдает индивидуальный предприниматель либо юрлицо, можно также рассчитывать на возмещение морального ущерба. К тому же такому арендодателю придется выплатить штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, добавила Георгиева.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что, если тараканы бегают внутри квартиры, за их травлю отвечает собственник жилья. Однако если насекомые проникают в квартиру из заваленного мусором подвала или незакрытого мусоропровода, собственник вправе потребовать от управляющей организации возмещения расходов на дезинсекцию.