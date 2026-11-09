Песков заявил, что беседа лидеров РФ, КНР и США в рамках АТЭС будет "интересной"

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Возможная беседа лидеров России, США и Китая на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет интересной и привлечет внимание всего мира, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, темы встречи могут быть самыми разными.

Отдельно Песков прокомментировал предстоящие переговоры в Абу-Даби. По его словам, они будут трехсторонними – между Россией и Украиной при посредничестве США. Таким образом, европейской делегации на встрече не будет.

Пресс-секретарь президента добавил, что у европейцев есть свои каналы общения с американцами и украинцами.

"И уже они, по всей видимости, выстраивают своей механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби", – подчеркнул он.

Переговоры делегаций России и Украины при посредничестве США пройдут в столице ОАЭ 10–11 ноября. По данным СМИ, Вашингтон на встрече будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Саммит стран АТЭС состоится с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. При этом окончательного решения о проведении встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях форума пока еще нет, говорили в МИД России. Тем не менее американский лидер допускает встречу. По словам Трампа, в ходе переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, включая денуклеаризацию.