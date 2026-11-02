Серия мероприятий "Московские сезоны" стартует в Китае накануне саммита АТЭС

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Гонконге и Шэньчжэне 10 ноября, в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, начнется серия мероприятий "Московские сезоны". В программе – запуск тематического поезда в метро, гала-концерт "Магия русского балета", показ коллекций столичных дизайнеров и многое другое, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Совместные событийные программы Москвы и Китайской Народной Республики уже стали доброй традицией. Они помогают увеличить взаимные туристические потоки и укрепляют наши партнерские отношения во всех ключевых областях", – отметила Сергунина.

10 ноября в Музее дворцовой культуры в Гонконге представят коллекции ведущих столичных дизайнеров. 11 ноября в Шэньчжэне состоится запуск тематического поезда, который будет курсировать по местному метро в течение месяца. В его оформлении используют снимки достопримечательностей столицы.

Кроме того, в ноябре во Дворце культуры Шэньчжэня, открытом недавно после комплексного обновления, оборудуют книжное пространство с изданиями об истории и культуре Москвы. Также здесь пройдут гала-концерт "Магия русского балета" и мультимедийное шоу с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра.

В начале декабря в Шэньчжэне появятся павильоны российской столицы. Посетители смогут больше узнать о городе, познакомиться с фестивалем "Московское чаепитие", задать интересующие вопросы о Москве сотрудникам туристического центра.

Запланирована и деловая программа. На встречах обсудят совместное развитие городов и перспективные направления сотрудничества. Отдельную презентацию посвятят туристическому потенциалу столицы и ее знаковым проектам, таким как "Зима в Москве". Например, китайских коллег пригласят принять участие в международном туристическом форуме Meet Global MICE Congress, который проведут в Москве в конце года.

Серию мероприятий организует правительство Москвы при поддержке посольства России в Китае.

Китайская Народная Республика занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических поездок в российскую столицу, и интерес путешественников из Поднебесной к Москве продолжает расти. В первом полугодии 2026-го город принял почти 240 тысяч китайских туристов – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важную роль в укреплении двусторонних связей играют мероприятия, знакомящие с традициями России и Китая. Москва уже трижды проводила фестиваль в честь китайского Нового года. В 2026-м он прошел более чем на 60 площадках и собрал 1,7 миллиона гостей. А в Пекине организовали празднование Масленицы, которое посетили около полумиллиона человек.

Москва сотрудничает с Китаем по самым разным направлениям – от экономики до культуры. В сентябре столица заключила меморандум о развитии индустрии гостеприимства с Всемирной федерацией туристических городов, базирующейся в Поднебесной. Совсем недавно город принял участие в Китайской международной выставке лицензирования, представив стенд "Культура Москвы".

В ноябре столичные разработчики видеоигр отправятся с бизнес-миссией в Шанхай. А следом в Москве состоится международный марафон по созданию видеоигр "Москва – Китай". Участники из КНР присоединятся к мероприятию в онлайн-формате.

Ранее Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вместе с тем стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги и меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

