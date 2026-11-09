Собянин: завершено благоустройство четырех набережных в районе Хамовники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы обновили Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Эти территории пользуются большой популярностью у горожан: здесь расположены места для прогулок, отдыха и занятий спортом, а также знаковые объекты, включая "Лужники". Около 10 лет назад набережные благоустроили по новому стандарту.

На Фрунзенской расширили тротуары, обустроили велодорожку, убрали провода под землю и добавили зеленые насаждения. Позже привели в порядок Ростовскую, Новодевичью и Пречистенскую набережные. Вместе с другими они образовали пешеходный маршрут длиной 19 километров от Таганки до "Москва-Сити".

В этом году на всех четырех набережных обновили асфальт и системы освещения, установили навигационные стелы и современные остановочные павильоны. Вдоль реки оборудовали зоны отдыха с лавочками и разбили газоны.

Мэр напомнил, что в прошлом году в столице также благоустроили Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. Они объединились в единый прогулочный маршрут протяженностью 11,4 километра. Всего с 2011 года в Москве обновили более 117 километров набережных.

Ранее Собянин рассказывал, что в 2026 году в Москве продолжили благоустраивать общественные пространства и дворовые территории. В частности, обновили два сквера – Екатерининский в Мещанском районе и Ново-Екатерининский в Тверском, где отремонтировали дорожки, обустроили места для отдыха и привели в порядок детскую площадку.

Кроме того, работы провели в Замоскворечье, на Гончарной улице в Таганском районе и в сквере "Немецкий рынок" в Басманном районе. На этих территориях появились игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, обновили освещение, дорожное покрытие и озеленение.

