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09 ноября, 12:12

Общество

В "Активном гражданине" открылась познавательная викторина ко Дню экономиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Познавательная викторина, приуроченная ко Дню экономиста, стартовала в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Праздник в России отмечают ежегодно 11 ноября. Вопросы викторины позволят жителям проверить знания об истории отечественной экономики и узнать неожиданные факты.

Погружение в тему начинается с истоков: участникам предстоит выяснить, к какому историческому событию приурочен праздник и кто провел первую централизованную денежную реформу на Руси. Следующий блок вопросов посвящен достижениям советской экономической школы: необходимо ответить, за что математик Леонид Канторович получил Нобелевскую премию по экономике, а также угадать, какой подарок коллеги вручили ученому в память об этом событии.

Часть вопросов касается современных экономических понятий, связанных с кулинарией. Участники выяснят, в честь какого популярного супа назван неофициальный экономический индекс, отслеживающий изменение стоимости продуктов в России, и как экономисты называют график перемещений сотрудников на работе, напоминающий по форме известное блюдо.

Викторину подготовил комплекс экономической политики Москвы. Принять участие могут пользователи старше 14 лет с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. За правильные ответы начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов": их можно потратить на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

Ранее в рамках праздничной программы месяца градостроительства в проекте "Активный гражданин" провели три тематические викторины. Каждая состояла из пяти вопросов с фотографиями и подробными пояснениями.

Участникам предлагали ответить на вопросы о новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, детской городской клинической больнице святого Владимира, центральном кластере кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и других.

Отвечая на вопросы, горожане могли узнать, какие архитектурные решения использовали авторы проектов, какие технологии применялись при строительстве и в чем особенности известных городских объектов. Викторины также были посвящены разным направлениям градостроительного развития Москвы.

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