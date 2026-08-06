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06 августа, 15:36

Общество

В "Активном гражданине" проведут серию викторин о градостроительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках праздничной программы месяца градостроительства в проекте "Активный гражданин" пройдут три тематические викторины. Первая из них уже доступна для участников, следующие состоятся 14 и 26 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Месяц градостроительства – это возможность показать Москву с новой стороны и рассказать о проектах, которые каждый день делают город современнее и комфортнее. Нам важно, чтобы жители не только видели новые здания, <...> но и понимали, какие идеи, технологии и инженерные решения стоят за их созданием", – рассказал Овчинский.

Каждая викторина состоит из пяти вопросов с фотографиями и подробными пояснениями. Участникам первой предложат ответить на вопросы о новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, детской городской клинической больнице святого Владимира, центральном кластере кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и других.

Отвечая на вопросы, горожане узнают, какие архитектурные решения использовали авторы проектов, какие технологии применялись при строительстве и в чем особенности известных городских объектов.

Викторины, запланированные на 14 и 26 августа, посвятят разным направлениям градостроительного развития Москвы. Они помогут участникам узнать больше о современных строительных технологиях и новых городских проектах.

Как ранее подчеркнул Сергей Собянин, градостроительный комплекс остается драйвером развития столицы. В числе основных задач в 2026 году – создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств по программе реновации.

Всего с 2011 года в Москве построено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей.

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