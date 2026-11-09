Трамп пообещал помиловать своих советников перед уходом с поста президента

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заранее помиловать большое число своих помощников и советников перед окончанием президентского срока в январе 2029 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу CBS News.

Трамп сообщил, что хочет оградить от возможного преследования со стороны демократов всех, кто имел отношение к работе Белого дома в период его второго президентства. По словам президента, под помилование могут подпасть даже люди, которые просто находились в радиусе тысячи миль от Овального кабинета.

"Я намерен издать огромное число помилований. Могу я быть честным? Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших", – сказал президент.

Журналисты также поинтересовались, планирует ли Трамп заранее помиловать самого себя. Он ответил, что не видит в этом необходимости, однако допустил, что подобное решение было бы вполне обоснованным. На вопрос о наличии у него соответствующих полномочий американский лидер ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что Марко Рубио может покинуть пост госсекретаря, чтобы принять участие в президентской гонке 2028 года и побороться за выдвижение кандидатом от Республиканской партии.

Сам Рубио опроверг эти сведения, заявив, что планирует оставаться в администрации Трампа до окончания его президентского срока. В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что госсекретарь сохранит должность и после промежуточных выборов в конгресс, поскольку, по его словам, Рубио "очень нравится эта работа".