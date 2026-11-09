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09 ноября, 04:57

Политика

Трамп заявил, что не стремится к эскалации войны с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заверил, что не намерен обострять боевые действия против Ирана. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS News.

"Не думаю, что для этого есть какие бы то ни было причины", – ответил Трамп на вопрос о возможной эскалации.

Ведущий напомнил Трампу, что у Ирана остается обогащенный уран. В ответ на это американский лидер заявил, что этот уран "погребен под тысячами тонн скальной породы", имея в виду результаты ударов США по иранским ядерным объектам.

По словам Трампа, Тегеран был готов заключить сделку с Вашингтоном, однако переговорам помешали выборы в Конгресс.

"Мы бы уже заключили сделку, если бы не эти выборы. Но мы все равно заключим сделку", – подчеркнул глава государства.

Согласно расписанию Белого дома, в понедельник Трамп встретится с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, который является ключевым посредником между США и Ираном. Подробности предстоящей встречи пока не раскрываются.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает вести переговорный процесс с Тегераном. По мнению главы Белого дома, ситуация на переговорах развивается "очень хорошо".

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном не приносят результатов, а требования Тегерана неприемлемы и возмутительны. Он подчеркнул, что на данный момент стороны пока не стоят на пороге прорыва в переговорах.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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