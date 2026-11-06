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06 ноября, 23:22

Политика

Трамп сообщил, что США продолжают переговоры с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает вести переговорный процесс с Тегераном. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

"У нас все идет очень хорошо с Ираном. Мы ведем с ними переговоры", – заявил Трамп.

Других деталей о ходе переговоров американский лидер не привел.

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на обострение в противостоянии с Тегераном. Американский лидер не исключил вероятность как подписания договоренности с Ираном, так и возобновления боевых действий.

По данным СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призывал возобновить военные действия против Ирана после промежуточных выборов. Источники журналистов подчеркивали, что Нетаньяху оказывает давление на главу США.

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