Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 25 декабря. В частности, они будут снижены на стоянках с низкой загрузкой, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

В ведомстве объяснили, что главная задача платных парковок заключается в обеспечении доступности свободных мест для стоянки автомобилей. Решение о корректировке тарифов было принято исходя из постоянного анализа загрузки парковок и автомобильного трафика.

Изменения коснутся платных парковок, расположенных между МКАД и ТТК: на 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка парковок составляет менее 50%, а уменьшение стоимости позволит сбалансировать спрос.

Кроме того, ряд улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдет в зону действия резидентных разрешений. Изменения уже согласовали с муниципальными депутатами.

В Дептрансе уточнили, что такая мера даст местным жителям приоритет на парковку рядом с домом. В итоге после оформления разрешения на mos.ru они смогут оставлять автомобиль с 20:00 до 08:00 бесплатно или круглосуточно за 3 тысячи рублей в год. Стоимость резидентного разрешения останется неизменной 14 лет.

"На участках с загрузкой 80–90% тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковочных мест и не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы", – добавили в департаменте.

Там подчеркнули, что все деньги с оплаты уличных парковок направляют на благоустройство города – уже более 11 тысяч дворов за последние 10 лет сделали красивее, современнее и безопаснее.

На эти средства также обновляют детские и спортивные площадки, дороги, скверы и другие городские объекты. Деньги распределяют для обустройства по всей столице, а планы и отчеты публикуют на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Жителям напомнили, что в дни государственных праздников оставить автомобиль на уличной парковке можно бесплатно. По воскресеньям припарковаться без оплаты можно везде, за исключением участков с повышенными и динамическим тарифами.

Ранее СМИ сообщали, что Минтранс России предложил ввести платную парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это право предлагается предоставить региональным и муниципальным властям. Такие места будут выделены синей дорожной разметкой.

Как пояснили в ведомстве, мера направлена на борьбу с хаотичной парковкой электросамокатов, которая вызывает недовольство граждан и муниципалитетов. Согласно поправкам, в разрешенном месте нельзя будет просто оставить СИМ на асфальте – его нужно будет поставить на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.