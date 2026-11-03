Парковки с новым знаком для многодетных россиян появятся около школ и больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Парковочные места для многодетных семей, обозначенные новым дорожным знаком, оборудуют у школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов, сообщили в Минтрансе России.

"Сейчас готовятся изменения в ПДД и ГОСТы для его применения", – говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе пояснили, что работа направлена на то, чтобы поездки семей с детьми становились удобнее и доступнее.

Ранее министерство представило новый дорожный знак, который обозначает парковки для многодетных семей. Дизайн знака выбрали сами россияне. В июле Минтранс предложил подписчикам выбрать один из семи вариантов. В голосовании участвовали почти 4 тысячи человек. Победил первый дизайн, набравший 46% голосов.

До конца 2026 года планируется подготовить изменения в ПДД. Кроме того, регионам рекомендовано предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.

