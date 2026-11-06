06 ноября, 18:42Происшествия
У девушки, утянутой в море в Териберке, диагностировали ушибы и переохлаждение
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Девушку, которую волной утянуло в море в Териберке и выбросило на берег, доставили в больницу с переохлаждением и множественными ушибами. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.
"Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – уточнили в ведомстве.
Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Несчастный случай произошел 6 ноября. По словам представителей правоохранительных органов, молодой человек из Москвы и девушка из Ростовской области фотографировались на берегу пляжа "Драконьи яйца".
Сильная волна накрыла обоих: мужчину унесло в море, а его спутницу вода вернула на берег. Поиски молодого человека продолжаются.
Туристов сопровождал аттестованный инструктор-проводник, подчеркнули в пресс-службе министерства туризма и предпринимательства региона.